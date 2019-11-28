شركة أسيكو للصناعات (ACICO) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 28-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 127 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 136 فلس منعته من مواصلة ارتفاعه الذي بداه منذ اسبوعين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم الحالي عند 121 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 136 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 123 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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