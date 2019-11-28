شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 275 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 280 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 270 فلس كمستوى اول ثم 260 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 272 فلس وبين مستوى المقاومة هو 276 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط