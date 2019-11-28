شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 196 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 180 فلس، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي، وفي ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بامكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 225 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 175 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 185 وبين مستوى المقاومة هو 205 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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