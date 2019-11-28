شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 62٫40 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 59 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 65 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 61.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 62.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط