شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 98 فلس، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 75 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم لكمية التداول، مما يعد اشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة 93 فلس، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 107 فلس كمستوى اول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 90 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 93 وبين مستوى المقاومة هو 107 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد