شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 45 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 41٫10 فلس، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 42.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط