شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 45 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 41٫10 فلس، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 42.9 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة منازل القابضة (MANAZEL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 28-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.