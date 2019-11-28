شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يفقد مكاسبه -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث أغلق عند مستوى 550 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 588 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 520 فلس كمستوى اول ثم 450 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 590 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 520 فلس وبين مستوى المقاومة هو 575 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط