شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث أغلق امس الاربعاء عند مستوى 121 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 124 فلس، مما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 100 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 130 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 116 فلس وبين مستوى المقاومة هو 125 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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