شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 28-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث أغلق عند مستوى 1٫77 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price ROC” نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع خسائر للسهم قد تصل به لمستوى الدعم 1٫70 ريال كمستوى اول ثم 1٫62 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫88 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط