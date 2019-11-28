شركة بروة العقارية (BRES) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 28-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث أغلق عند مستوى 3٫41 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 3٫46 ريال، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ شهر سبتمبر الماضي، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 3٫32 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫46 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.43 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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