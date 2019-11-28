شكرا لقرائتكم خبر عن فلوسه كتير... دراسة حديثة: التوك توك أكثر أسباب ترك العمالة للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أبرز المشاكل التي تواجه المنشآت الصناعية فيما يتعلق بالعمالة، وأفادت 382 منشأة من إجمالي المنشآت الصناعية المشاركة في الدراسة والبلغ عددها 516 منشأة بأنها تواجه مشكلات عدة بنسبة 74% من إجمالي العينة.

وأظهرت الدراسة أن توافر فرص بديلة أكثر ربحية "التوك توك" هي أكثر الأسباب شيوعًا عند المنشآت التي تواجه أزمة في العمالة بنسبة 53.7%، يليها عروض أفضل تقدمها المنشآت المنافسة بنسبة 50.7%، يليها ضعف الرواتب وأخيرًا طبيعة العمل في الوظيفة، كأن تصرف المنشآت في ذلك الوقت زيادة الرواتب والمكافآت بنسبة 77.4% يليها توفير وسائل نقل العمال بنسبة 31.4% وأخيرا توفير رعاية صحية واجتماعية.

وتشمل أبرز المشكلات التي تواجه المنشآت فيما يتعلق بالعمالة، كلا من ارتفاع معدل دوران العمالة بنسبة 72%، وأيضًا صعوبة الحصول على العمالة المناسبة بنسبة 54%، ثم ضعف الإنتاجية وانخفاض الجودة بنسبة 35%، وكانت فئتي عمال التشغيل والفنيون هي أكثر المستويات الوظيفية التي توجد بها المشكلات وفي نفس الوقت أكثر المستويات الوظيفية المطلوبة حاليا ومستقبلا.

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وبالنسبة لأزمة صعوبة الحصول على العمالة المناسبة، فكانت أكثر الأسباب شيوعًا هي افتقاد المتقدمين المهارات المطلوبة، وعدم توفر التخصص المطلوب، وطبيعة العمل في الوظيفة وانخفاض الدخل والمزايا التأمينية وأخيرا ضعف الخريجين في هذا المجال، وكانت أكثر طرق التعامل شيوعًا من جانب المنشآت تقديم التدريب المناسب وزيادة الدخول والمزايا وتوفير انتقالات للعمال.