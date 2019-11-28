شكرا لقرائتكم خبر عن للشركات المصدرة.. 10 مستندات رئيسية للحصول على دعم تصديرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى يتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر فى العام المالى الجارى 2019-2020 عددًا من المستندات الواجب توافرها لدى الشركات المصدرة، من أجل الموافقة على صرف دعم تصديري وهى كالتالى:

-السجل التجارى والبطاقة الضريبية وسجل المصدرين "بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار تقديم خطاب من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بأن المشروع وفقا لقانون الاستثمار.

-تقديم السجل الصناعى للمصانع، أو خطاب من هيئة التنمية الصناعية يفيد بقبول طلب القيد بالسجل.

-بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة يتم تقديم صورة من قرار سارى لمزاولة النشاط والصادر من هيئة الاستثمار.

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-صورة من شهادة الجودة سارية الصلاحية؟

خطاب من هيئة المواصفات والجودة بتسجيل شهادة الجودة لدى الهيئة.

-آخر ميزانية وصورة من الإقرار الضريبى الكامل المقدم لمصلحة الضرائب عن ذات السنة المالية.

-صورة من آخر شهادة تأمينات اجتماعية للشركات موضح بها عدد المؤمن عليهم.