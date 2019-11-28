شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن تعهدات الجهاز الإداري للدولة بمدونة السلوك الوظيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة مدونة السلوك الوظيفى التى تهدف إلى زيادة الوعى لدى الجهاز الإدارى للدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين بصورة شفافة وعادلة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى للدولة وذلك لتحسين صورة الجهات الحكومية لدى المواطنين.

تتضمن المدونة عددًا من التعهدات التي يلتزم بها الجهاز الإداري للدولة تجاه المواطن أو متلقي الخدمة والتي جاءت كالتالي:

1.احترام القانون وحقوق الإنسان.

2. إتاحة الحصول على الخدمات العامة إعمالاً لمبدأ المساواة وعدم التحيز .

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3.الإتاحة المعلوماتية سواء بالنسبة لأساليب وإجراءات الحصول على الخدمة أو في القرارات الخاصة بمستخدمي الخدمة ومبررات القرار.

4.كفاءة وجودة الخدمة بشكل يخضع للتقييم المستمر والتكيف لاحتياجات المواطنين.

5.التطوير المستمر باستخدام الأساليب التكنولوجية وغير التكنولوجية على نحو يضمن التيسير على المواطنين.

6.الاحترافية على نحو يضمن التميز والإبداع وتفعيل الرقابة الذاتية في الأداء.