شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق منخفضاً 1.5% في ظل شكوك حول الطرراز الجديد "777 إكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم السلطات التنظيمية الأوروبية والشرق أوسطية التدقيق والتحقيق بشأن الطراز الجديد الذي تنوي "بوينج" إطلاقه والذي يحمل اسم "777 إكس".



يأتي ذلك مع استمرار أزمة "بوينج" مع طائرات "737 ماكس" ووقف تحليقها على مستوى العالم منذ سسقوط طائر إثيوبية في مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز.

Advertisements



وذكرت جهات تنظيمية إماراتية وأوروبية بأنها تنوي إجراء تدقيق وفحص مستقل على الطراز "777 إكس" الذي تنوي "بوينج" إطلاقه قريباً.



هذا، ويعني ذلك عدم ثقة وشكوك في أعمال وصناعة "بوينج" بوجه عام الأمر الذي يضر بسمعتها بشكل إضافي مع استمرار أزمة "737 ماكس" لا سيما أن الشركة تحاول جاهدة بالفعل في إثبات سلامة وأمان الطراز "737 ماكس".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 368 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 371.8 دولار وأقل سعر عند 366.8 دولار.