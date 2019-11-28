شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر تراجع حجم التجارة دوليًا على تعافى الاقتصاد العالمى 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن شهد حجم التجارة العالمية تراجعًا خلال سبتمبر 2019 بعد أن ارتفع قبله لمدة شهرين، انخفض بنسبة 1.3%، ليجدد المخاوف بشأن إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي العام المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وأظهرت بيانات مؤشر سي بي بي للتجارة العالمية تحولاً في اتجاه التجارة العالمية، التي كانت حتى الاثنين تزيد الآمال بشأن إمكانية تعافيها في 2020 عقب نموها في يوليو وأغسطس، وفق ما نقلته انتربرايز.

وأظهرت البيانات أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين كان بمثابة العامل الأكثر تأثيرًا على حجم التجارة العالمية، إذ تراجعت واردات كل من الصين والولايات المتحدة 6.9% و2.1% على الترتيب خلال شهر سبتمبر.

Advertisements

الأسهم العالمية صعدت الأسبوع الجارى وسط آمال بوجود ضوء في آخر نفق الحرب التجارية الأمريكية الصينية من خلال "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين البلدين الذي طال انتظاره.