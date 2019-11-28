شكرا لقرائتكم خبر عن «كود البناء» يوفر 40 % من الطاقة والمياه و20 % بـ«الإنشاءات» والان نبدء بالتفاصيل
وقال بن كدسة، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «تكسيات واجهات المباني من حوادث الحرائق»: إن كود البناء نقلة حضارية في مجال التنمية العمرانية وقطاع البناء والتشييد.
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