شكرا لقرائتكم خبر عن «كود البناء» يوفر 40 % من الطاقة والمياه و20 % بـ«الإنشاءات» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير وحدة كود البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية سعيد بن كدسة، أن لائحة كود البناء السعودي ستحل الكثير من المشاكل في قطاع البناء والتشييد، وأن الكود يتم العمل به وفق مراحل معتمدة وتدريجية، مشيرا إلى وجود 3 أكواد تحت التنفيذ وستكون جاهزة خلال أقل من سنة، إذ يؤدي تطبيقها إلى تخفيض تكاليف إنشاء المباني بنسبة تتراوح بين 10 % و20 %، فيما سينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه والصيانة التشغيلية للمباني بنسبة تتراوح من 30 % إلى 40 %، لاسيما أن أكواد البناء السعودي ضمن الأفضل جودة في العالم.

وقال بن كدسة، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «تكسيات واجهات المباني من حوادث الحرائق»: إن كود البناء نقلة حضارية في مجال التنمية العمرانية وقطاع البناء والتشييد.