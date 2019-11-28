شكرا لقرائتكم خبر عن 69.7 مليار ريال مبيعات نقاط البيع في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت مبيعات نقاط البيع بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو 20.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 69.7 مليار ريال مقارنة بـ57.6 مليار ريال في 2018، في حين ارتفعت نسبة الشراء من خلال نقاط البيع لأكثر من 57.3% في عدد العمليات، لتصل إلى 410.5 مليون عملية، مقارنة بـ260.9 مليون عملية في الربع الثالث من العام الماضي، بينما أسهم نمو عدد أجهزة نقاط البيع في نمو المبيعات، إذ بلغ عدد الأجهزة الموزعة نحو 407150 جهازا بنمو سنوي 20%.

وكشفت الإحصائيات المالية الحديثة الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما»، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها عن استحواذ مبيعات نقاط البيع في الدمام على 5.6% من إجمالي مبيعات الربع الثالث لهذا العام بنحو 3.9 مليار ريال خلال 23 مليون عملية عبر نقاط البيع، لتحل في المرتبة الثالثة بين مدن المملكة استخدامًا لنقاط البيع، وتصدرت الرياض قائمة عمليات البيع عبر نقاط البيع والتي تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف، حيث بلغ عدد عمليات نقاط البيع نحو 136.8 مليون عملية بإجمالي مبيعات 23 مليار ريال وبنسبة 33% من إجمالي مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الربع الثالث، وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 11.8 مليار ريال وبعدد 57.5 مليون عملية، لتحتل مدينة الدمام المرتبة الثالثة بين أعلى مدن المملكة استخداما لنقاط البيع.

وأظهرت الإحصائية هيمنة 6 قطاعات على 64% من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الربع الثالث بقيمة تقارب 44.6 مليار ريال، تصدرت تلك القطاعات: المشروبات والأطعمة بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، ثم جاءت مبيعات القطاعات الأخرى غير المصنفة ثانيا بقيمة 8.4 مليار ريال، وجاء قطاع المطاعم والمقاهي ثالثا بقيمة 7.4 مليار ريال، في حين حل قطاع الخدمات والسلع المتنوعة رابعا بقيمة 6.9 مليار ريال، ثم جاء قطاع الملابس والأحذية خامسا بقيمة 6.7 مليار ريال، وحل القطاع الصحي في المرتبة السادسة بقيمة 6.1 مليار ريال. ووفقا للإحصائيات فإن عدد البطاقات المصدرة على أساس سنوي شهد نموا بنسبة 7.8% ليصل عدد البطاقات المصدرة حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام إلى أكثر من 31 مليون بطاقة والتي أسهمت في زيادة عمليات المبيعات من خلال استخدامها لعمليات الشراء في تلك النقاط مما يعكس مدى الاعتماد على خدمة بطاقات الصراف واستمرارية استخدامها داخل المتاجر والمراكز في المملكة.