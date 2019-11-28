شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات القطاع المالي بمؤتمر الاستثمار في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف الرياض -للمرة الأولى- النسخة العاشرة لمؤتمر الاستثمار في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 11 ديسمبر المقبل، بمشاركة 400 من المسؤولين وقادة الفكر والخبراء وصناع القرار والجهات الفاعلة، يتصدون لقضايا الشباب والتكنولوجيا وأثرها على القطاع المالي بالمنطقة.

ويشهد المؤتمر -الذي يعد أكبر منصة للمستثمرين وخبراء سوق المال، وتنظمه الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين- جلسات حوارية تفاعلية تواكب التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأسواقها المالية، ومدى تأثيرها على خلق فرص جديدة أمام المستثمرين، ويهدف إلى تعزيز مكانة الرياض بوصفها المركز المالي والاستثماري النامي في المنطقة، وتعزيز فرص الشباب في قطاع يشهد نموا متسارعا ويجذب رؤوس أموال كبيرة.

ويجمع الحدث 9 من أبرز المسؤولين والخبراء الفاعلين في القطاع المالي السعودي، يتقدمهم الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن عبدالله القويز رئيس هيئة السوق المالية، والدكتور حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وعدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات المالية سعودية وعالمية.

ولفت غانم الغانم رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في السعودية إلى أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ رؤية مكانة المملكة وسعيها الدؤوب لتصبح المركز المالي الرائد في المنطقة، تزامنا مع خطط التحول الاقتصادي والمالي المتماشية مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز موقع السعودية على الخارطة المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون منصة التقاء وتواصل تسهم في حشد رواد القطاع من مختلف أنحاء المنطقة، لتبادل الأفكار والخطط بما يثمر عن الارتقاء بقطاع الاستثمار في المنطقة.