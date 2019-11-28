شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هونج كونج يناقش الفرص الاستثمارية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة محافظة الأحساء بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونج كونج لقاء مفتوحا يسلط الضوء على فرص التعاون التجاري والمعارض والمؤتمرات والفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، وذلك يوم الإثنين المقبل، فيما يشهد اللقاء عرضا من الوفد الزائر حول الفرص التجارية والاستثمارية ومعلومات محدثة عن السوق والمنتجات والمعارض التجارية المتخصصة في مجالات تجارية عديدة، منها: الإلكترونيات والكهربائيات، الملابس والأقمشة، الهدايا والأدوات المنزلية، المنتجات المكتبية، وألعاب الأطفال، والأزياء، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والتراخيص التجارية وغيرها.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم آل الشيخ أمين عام الغرفة أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما من شأنه دعم علاقات التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في محافظة الأحساء ونظرائهم حول العالم، وتبادل أحدث المعلومات المتعلقة بالسوق. ودعا قطاع الأعمال بالأحساء للحضور والمشاركة في اللقاء؛ لما قد يوفره من فرص جديدة للشركات في الأسواق الرئيسية والدولية، وبخاصة المصانع والشركات المصدرة لمنتجات التمور، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والراغبين في استيراد بضائع من هونج كونج.