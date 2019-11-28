شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من هونج كونج يناقش الفرص الاستثمارية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم آل الشيخ أمين عام الغرفة أن الغرفة تعمل على تقديم كل ما من شأنه دعم علاقات التعاون وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في محافظة الأحساء ونظرائهم حول العالم، وتبادل أحدث المعلومات المتعلقة بالسوق. ودعا قطاع الأعمال بالأحساء للحضور والمشاركة في اللقاء؛ لما قد يوفره من فرص جديدة للشركات في الأسواق الرئيسية والدولية، وبخاصة المصانع والشركات المصدرة لمنتجات التمور، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والراغبين في استيراد بضائع من هونج كونج.
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