شكرا لقرائتكم خبر عن %11.2 تحسن في اقتصاد الوقود للمركبات والان نبدء بالتفاصيل

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن معيار اقتصاد الوقود للمركبات شهد تحسنا منذ بداية التطبيق في شهر نوفمبر من العام 2014 حتى نهاية العام 2018 بنسبة 11.2% بمعدل تحسن سنوي نسبته 3.7%.

وأشار البرنامج إلى ارتفاع عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.4% حتى نهاية العام 2018.

وأكد مختصون في البرنامج أن تطبيق المرحلة الثانية من البطاقة بدأ على موديلات 2019 وتشمل البطاقة الجديدة مستوى إضافيا سابعا وهو «ممتاز+». كما تم تحديث مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في منتصف العام 2018 لتشمل بطاقة السيارات الكهربائية.

ويعرف معدل اقتصاد الوقود بأنه المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، أي المسافة المقطوعة بالكيلو مترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر).