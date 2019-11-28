وزارات وهيئات اقتصادية في أبوظبي تحتفل باليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن اليوم الوطني هو عيد للفخر والاعتزاز والوحدة الوطنية والتكاتف، وهو مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، نؤكد خلالها مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة.

وشارك الوزير في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني التي نظمتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والموظفين، كما احتفلت مكاتب الوزارة في كافة إمارات الدولة بفعاليات هذا اليوم المتميز، وسط أجواء تراثية متنوعة، شملت عروضاً فنية وخيمة تراثية وعروضاً للصقور ومسابقات متنوعة، فضلاً عن تخصيص ألعاب للأطفال، إلى جانب الطبخ الشعبي والفرقة الحربية.

كما احتفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومجلس التطوير الاقتصادي وكلية الإمارات للتكنولوجيا باليوم الوطني الـ 48 بحضور محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة وداغر المرر مدير عام المجلس وأكثر من 800 موظف وموظفة وطلاب وهيئة التدريس.

واحتفلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي باليوم الوطني الـ 48، حضر الاحتفال عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة، وجميع موظفي الغرفة.

وتم تنظيم الحفل في الحديقة المقابلة للغرفة على كورنيش أبوظبي، حيث تزينت منطقة الاحتفال بالتصاميم التراثية، وتقديم العديد من الفقرات للعيّالة وبرامج مسابقات للموظفين والعديد من الفعاليات.

وبمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، وتحت شعار «إرث الأولين»، نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع - في مقريها بأبوظبي ودبي- احتفالية تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع التراثي التي تعكس الاعتزاز بتراث الأجداد، وتسعى لتعميق الهوية الوطنية في نفوس الموظفين، وذلك بحضور د.عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة ونواب الرئيس التنفيذي، ومسؤولي الإدارات المختلفة وكافة موظفي الهيئة.

تضمنت احتفالات الهيئة تزيين المكاتب في أبوظبي ودبي بالأعلام والمشغولات التراثية، كما ارتدى الموظفون أوشحة وأوسمة موحدة تحمل شعار الدولة، وتم توزيع جوائز وهدايا تذكارية احتفالاً بهذه المناسبة، وشملت الأنشطة التراثية فقرة الأسئلة والجوائز، وركناً للمأكولات الشعبية، ودكاناً شعبياً، وفعاليات وطنية منوعة، تعبر عن تراث الدولة واعتزازها بماضيها وهويتها الوطنية.