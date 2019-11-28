شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصادرات تتسلم 100 مليون جنيه مخصصات المعارض للنصف الأول من العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم هيئة تنمية الصادرات 100 مليون جنيه، اليوم الخميس، من صندوق دعم وتنمية الصادرات، كميزانية للمعارض الخارجية للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019 بالنصف الأول من العام المالى الحالى.

وكانت الفترة الماضية شهدت تقليص خطة المعارض الخارجية لتكون 26 معرضًا من 51 معرضًا تقدمت بها المجالس التصديرية، قبل بدء العام المالي الجاري، كما أنه تم تقليص تكاليف إقامة المعارض مثل الدعاية وبنود أخرى، ليتوازن مع مخصصات المعارض الخارجية بحسب مصدر بهيئة تنمية الصادرات

قال مصدر حكومي بوزارة التجارة والصناعة، إن الاعتمادات المالية المقدرة بـ 100 مليون جنيه، هي لأول 6 أشهر فقط من العام المالى الجارى وتنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، على أن يجتمع مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات مرة أخرى لتحديد مبلغ مالي آخر للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى.

وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

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ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.

ويتضمن البرنامج أيضًا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة.