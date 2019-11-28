شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع مدعوماً بالطلب القوي على الشاحنة الكهربائية الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الأربعاء في ظل استمرار تلقي الشركة الأمريكية المزييد من الطلب على الشاحنة "سايبر تراك".



وكان المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون موسك" قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن الشاحنة الكهربائية الجديدة وأفاد بأنها صلبة لدرجة أنها لو صدمت بجسم معدني لن تتأثر.



وتعرض "موسك" لإحراج شديد بعد إلقاء كرة معدنية تجاهه نوافذ الشاحنة "سايبر تراك" ليتحطم الزجاج ويهبط السهم بشكل حاد في ذلك اليوم.

Advertisements



وذكر "موسك" بأن هذا الأمر عارض وأن "سايبر تراك" تجذب طلبات قوية للشراء حيث تقدم ما يقرب من 250 ألف شخص بطلب لشرائها.



وفيما يشبه الاستعراض، أفاد "موسك" بأن "سايبر تراك" قوية بما يكفي لجر سيارة مماثلة حيث نشر فيديو لهذه الشاحنة وهي تجر "فورد إف - 150".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.7% إلى 331.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 333.9 دولار وأقل سعر عند 328.5 دولار.