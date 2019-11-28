شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل إغلاقاتها القياسية مدعومة ببيانات النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء وبلغت مستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات حكومية إيجابية بالإضافة إلى تواصل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أكد على اقتراب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.



وأظهرت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي الإجمالي في القراءة الثانية عن الربع الثالث بنسبة 2.1%، وهو ما تجاوز القراءة الأولى عند نمو بنسبة 1.9%،وارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.6% في الشهر الماضي.



ومن المنتظر الخميس إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة احتفالا بعيد الشكر بينما ستشهد وول ستريت يوم الجمعة جلسة مختصرة.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند 58.11 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.6 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.3% مغلقا عند 64.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 28164 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28174 نقطة وأقل مستوى عند 28075 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 8705 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8705 نقاط وأقل مستوى عند 8662 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3153 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3154 نقطة وأقل مستوى عند 3143 نقطة.