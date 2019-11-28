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شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للذرة تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة في ختام تعاملات الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وضغطه على أسعار السلع فضلا عن استمرار الترقب للتطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم التصريحات الإيجابية بقرب صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد التوقيع عليها.
ويخشى البعض من عدم التزام الطرفين ببنود الاتفاق التجاري النهائي وعدم استدامته خاصة بعد تسريب أنباء عن أن الصين لم تلتزم بحجم مشتريات معين من السلع الزراعية الأمريكية وأن بكين تتجه نحو الشراء من دول أخرى كالبرازيل.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.4% إلى 3.62 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.68 دولار وأقل سعر عند 3.62 دولار.
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