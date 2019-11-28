«تنفيذية أبوظبي للصادرات» تعتمد إجراءات التمويل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات اجتماعها الأول لعام 2019، برئاسة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، بحضور أعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع اعتماد إجراءات تمويل الصادرات، ومناقشة خطة التشغيل السنوية لعام 2020 لمكتب أبوظبي للصادرات، واستراتيجية العمل المقترحة، كما تطرق الاجتماع إلى بحث الأسواق المستهدفة من قبل «أبوظبي للصادرات» والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي سيتم التركيز عليها، إضافة إلى المستجدات في الأسواق التجارية العالمية وبنوك الصادرات.

وقال محمد سيف السويدي: تناولت اللجنة التنفيذية للصادرات خلال اجتماعها الأول عدة قضايا ذات أولوية ستتضمنها المرحلة المقبلة في ما يتعلق باستراتيجية عمل مكتب أبوظبي للصادرات وخططه المستقبلية الهادفة إلى تمكين الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تحديد القطاعات الاقتصادية الوطنية التي سيتم التركيز عليها من قبل «أبوظبي للصادرات» في المرحلة الأولى والميزانية المقترحة لذلك، لافتاً إلى أن الدعم سيكون موجهاً للشركات التي تصدر سلعاً وخدمات ذات منشأ إماراتي من خلال تمويل المشتري الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة تلك الشركات في تحقيق النمو الاقتصاد المحلي.

وقال: سنعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها، مؤكداً أن الإمارات قد بدأت تجني ثمار السياسة الاقتصادية الثابتة التي تبنتها خلال الفترة الماضية.