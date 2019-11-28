1 مليار درهم استثمارات «لاندمارك» بأحدث مركز لوجستي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

دشنت مجموعة «لاندمارك» أول مركز لوجستي «مؤتمت» لها هو الأضخم على مستوى المنطقة بقيمة استثمارية تتجاوز مليار درهم، وعلى مساحة 700 ألف قدم مربعة، ويقع المركز في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا».

بذلك دخلت مجموعة «لاندمارك» سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية عبر تأسيسها شركة جديدة متخصصة في التخزين واللوجستيات تحمل اسم «أوميغا لوجيستيكس» لما يمثل ذلك من عصب مهم لقطاع التجزئة، واستثمرت المجموعة أكثر من مليار درهم عبر استراتيجية للارتقاء بقدراتها ضمن سلسلة التوريد، وتشييد منشأة كبيرة تكون محوراً للتوزيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وسيلعب المركز أيضاً دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للخدمات اللوجستية والتجارة.

تطوير متواصل

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «لاندمارك»: «يعد افتتاح مركز التوزيع الضخم إنجازاً لمجموعة «لاندمارك»، التي نشأت ونمت في المنطقة على مدار أكثر من 46 عاماً، وسنواصل بالتأكيد تطوير أعمالنا في هذه السوق ونتطلع قدماً لمزيد من التوسع. وعلى امتداد السنوات الماضية، تسنت لنا فرصة مواكبة النمو الذي شهدته إمارة دبي لترسخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال، مما أتاح لنا فرصة الابتكار والاستثمار في أحدث التقنيات والعمليات في أعمالنا، لاسيّما أن الابتكار دافع محوري للنمو الاقتصادي والتنمية، وعامل مؤثر في الصناعات الحديثة. ومن هذا المنطلق، نفخر بتشييد هذه المنشأة المؤتمتة بالكامل؛ لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل عبر ضمان السرعة والسلاسة في العمليات، والمساهمة أيضاً في صياغة الملامح المستقبلية لسلاسل التوريد في المنطقة».

السرعة والشفافية

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وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا): إن مركز التوزيع العملاق التابع لمجموعة «لاندمارك» يأتي في إطار استراتيجية دبي الذكية 2021؛ الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي التام لمدينة دبي. وإن اعتماد أدوات تكنولوجية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات والأتمتة لدفع الحلول اللوجستية، إنما يتماشى مع ما نقوم به في «موانئ دبي العالمية». لا شك أن العملاء يبحثون عن السرعة والشفافية والكفاءة والفاعلية، وهذا النهج الجديد ضروري لتلبية متطلبات العملاء على طول سلسلة التوريد. أضاف ابن سليم: تعتمد «لاندمارك» مفهوم الابتكار في سبيل تمكين تجارة أكثر ذكاءً. وبتعزيز التقدم التكنولوجي الذي يفيد الصناعة والاقتصاد والمجتمع الذي نعمل فيه، تتماشى رؤى «لاندمارك» و«موانئ دبي العالمية» وتتحد معاً في رحلة النمو.

ريادة

و قال ميهين شاه، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة «لاندمارك»: «يمثل مركز التوزيع الضخم نموذجاً للاستثمارات التي تخصصها مجموعة «لاندمارك» لمواكبة المستقبل. فقد شكل الابتكار الرقمي محوراً رئيسياً بالنسبة لنا أثناء تصميم المنشأة، إضافة إلى استخدام الروبوتات ومنظومة الأتمتة الأفضل ضمن فئتها التي ستوفر مفهوماً جديداً لسلسلة التوريد في المنطقة. وفي ظل ما يشهده قطاع التجزئة من نمو متسارع، نشهد حاجة غير مسبوقة إلى السرعة والمرونة في السوق، ومن هنا تأتي أهمية مركزنا الجديد الذي سيتيح لنا تلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز الإنتاجية ومواكبة متطلبات أعمالنا المستقبلية».

وتابع شاه: المركز الجديد يوفر حلولاً لوجستية وسلسلة إمداد بشكل سلس وسريع بما يخدم عملاء المجموعة، وفي المستقبل سنتوسع بشكل أفقي للتعاون مع شركات ومجموعات من خارج «لاندمارك» بما يخدم مصلحة الجمهور والعملاء، ويعمل في التسهيلات اللوجستية التي يمنحها المركز حوالي 350 موظفاً.

وأشار شاه إلى أن المجموعة ستقدم حلولاً تخزينية ولوجستية في القطاعات التكنولوجية والأجهزة الكهربائية؛ من خلال توقيعها اتفاقية مع شركة «ديماتيك» لإيصال الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات إلى المستهلكين والمحال التجارية.



مستودعذاتي



يعد مستودع الحارات المرتفعة في المركز أول مستودع من نوعه في منطقة الخليج، ويبلغ ارتفاعه 43 متراً، مما يجعله الأطول في المنطقة وأول مبنى ذاتي الدعم في الشرق الأوسط. ومركز التوزيع الجديد أول منشأة تستخدم نظام «هايبوكسيك للوقاية من الحريق» (Hypoxic Fire Prevention System) والذي يتيح التحكم بنسبة الأكسجين في المستودع، كما يمكن لنظام التخزين والاسترجاع الأوتوماتيكي تخزين أكثر من 36 ألف منصة تحميل تخدمها رافعات برجية بطول 41 متراً.

وفي إطار جهود تعزيز الاستدامة التي تبذلها المجموعة، يحمل مركز التوزيع الضخم شهادة «البيئة والصحة والسلامة»، ومن المقرر أن يلبي 50% من احتياجاته للطاقة عبر منظومة طاقة شمسية سيتم تركيبها على السطح لتوليد 8.2 ميجاواط وستكون الأكبر من نوعها في المنطقة.

تم تصميم مركز التوزيع الضخم لمعالجة 300 مليون وحدة سنوياً عبر التعامل بالتناوب مع منصات التحميل والصناديق الكرتونية والقطع والملابس المعلقة، ويتمتع بقدرة تخزين تصل إلى 2,2 مليون صندوق ومليوني قطعة ثياب معلقة، وتضم مساحة الاستلام في المركز 10 أرصفة مؤتمتة و3 يدوية قادرة على استقبال 74 ألف صندوق يومياً، بينما تضم منطقة التسليم 36 رصيفاً تم تخصيص 10 منها للثياب المعلقة، وهي قادرة على التعامل مع 90 ألف صندوق و250 قطعة ثياب معلقة يومياً، وتأتي أحزمة النقل في المنشأة لتضمن تفريغ الحاويات بسرعة أكبر عبر 33 طابقاً و1300 روبوت متعدد الوظائف و94 مصعداً و28 محطة عمل.