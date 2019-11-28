«شمس» توقع اتفاقية لرقمنة العمليات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال كشريك استراتيجي وراعٍ ذهبي، والذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأقيم يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

تضمنت مشاركة «شمس» تخصيصها منصة في مقر المهرجان للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المدينة لرجال ورواد الأعمال، وتقديم الاستشارات من خلال التواصل مع أصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، بجانب رعاية ركن خاص بمشاريع الشركات الناشئة المشاركة في المهرجان.

كما وقعت «شمس» على هامش ختام فعاليات المهرجان اتفاقية تفاهم مع شركة سحاب للحلول الذكية حول رقمنة العمليات التجارية لمدينة شمس الإعلامية ابتداءً من العمليات الداخلية إلى مشاركة العملاء، من خلال منصة ستتيح لشمس إمكانية وضع الاستراتيجيات وإدارة نظم الأداء من أجل تحقيق كفاءة أعلى لجميع المتعاملين.

وقع اتفاقية الشراكة مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، شهاب الحمادي، والمدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية، أمين الزرعوني، بحضور رئيس مدينة الشارقة للإعلام، الدكتور خالد عمر المدفع.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع: شهد المهرجان إقبالاً كبيراً من أكثر من 100 شركة ناشئة من جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي يؤكد رغبة هذه الشركات ورواد الأعمال في نهل المعلومات المتخصصة الأساسية والأولية التي من شأنها صقل المهارات وبناء الخبرات بشكل احترافي.

من جهة أخرى، استضاف مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز الجيل القادم من رواد هذا المجال، لبناء مستقبل أفضل، جلسة حوارية، سلطت الضوء على الروابط وأوجه التشابه بين الفنون وريادة الأعمال.

عُقدت الجلسة التي حملت عنوان «منح الأفكار حياة: أوجه الشبه بين الفن وريادة الأعمال» وأدارتها منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، بمشاركة منى عيسى القرق، سيدة الأعمال والمستثمرة وهاوية جمع الأعمال الفنية الشرق أوسطية ومدير تجارة التجزئة في مجموعة القرق، صباح أمس الأول.