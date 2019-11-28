مستويات قياسية لـ «وول ستريت» تسابق مفاوضات التجارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الافتتاح أمس الأربعاء، إذ أشارت أحدث البيانات إلى متانة الاقتصاد المحلي وظل المستثمرون على تفاؤلهم حيال تسوية لحرب التجارة الأمريكية الصينية الدائرة منذ فترة طويلة.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية على مستويات قياسية، أمس الأول الثلاثاء، أيضاً بعد تصريحات تبعث على التفاؤل من الرئيس دونالد ترامب عن محادثات التجارة، ما طغى على بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، تمثلت في تراجع ثقة المستهلكين في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي. وقال ترامب إن واشنطن في «المخاض الأخير» من العمل على اتفاق من شأنه نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا مع بكين.

وبلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أربع سنوات الأربعاء، وكان فوتسي البريطاني مرتفعاً 0.5% فوق 7440 نقطة وكاك الفرنسي 0.01% فوق 5930 نقطة وداكس الألماني مرتفعاً 0.31% فوق 13277 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية أمس وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.28% إلى 23437.77 نقطة.

(وكالات)