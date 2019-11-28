«أراضي دبي» تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام وفد من دائرة الأراضي والأملاك من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دبي، برحلة إلى العاصمة البريطانية لندن استمرت 5 أيام.

وقالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال القطاع، الترويج لإمارة دبي، وتسليط الضوء على مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العواصم العالمية. وخلال مثل هذه الجولات، نقوم بتقديم العروض التوضيحية لإبراز خدماتنا المتقدمة وتطبيقاتنا الذكية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال والاستثمار في القطاع العقاري. وتتضمن جهودنا أيضاً التعرض لحزم الحوافز والتسهيلات التي أعلنت عنها حكومة دبي في الآونة الأخيرة.

واشتملت أجندة الجولة على إقامة حفل عشاء لكبار الشخصيات، حضرته نخبة من كبار المستثمرين الذين ينتمون لعدد من الجنسيات، بما في ذلك البريطانية والآسيوية والأوروبية، والذين أبدوا اهتماماً إزاء الاستثمارات الخارجية.

خدمات ذكية وسريعة

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وقال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية: «ركزت جولتنا على لقاء المستثمرين المحتملين والمهتمين بالاستثمار في دبي ودولة الإمارات. وكانت اللقاءات فرصة سانحة لنا لإطلاعهم على خططنا واستراتيجياتنا التي تتناغم مع رؤية الحكومة وتوجهاتها، وعلى وجه التحديد منصة «دبي ريست» التي جمعت كافة خدماتنا وتطبيقاتنا لإتاحة المجال أمام المتعاملين للحصول على خدمات ذكية بأقصى سرعة ممكنة، وتوفير الوقت والجهد والمال، وإنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وترأس ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية، سبعة اجتماعات مرجعية خلال الرحلة، حيث التقى كبار المسؤولين التنفيذيين في مجلس معايير التقييم الدولي، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين، وشركة «سي بي آر إي» التي تعد أكبر شركة عالمية للاستشارات العقارية، ومنظمة «جيوفيشن» التابعة لوكالة «أوردنانس سيرفي» الممتدة مسيرتها 200 عام، وهي الجهة المسؤولة عن الخرائط في المملكة المتحدة. كما عقد اجتماعاً مع المسؤولين في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال»، و«نايت فرانك جلوبال»، فضلاً عن اجتماعات في سفارة الإمارات في لندن.

وتمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع، بما في ذلك معايير التقييم والقياس وأفضل الممارسات، وتطوير معايير التعامل مع الحرائق بعد حريق جرينفيل، وأفضل الممارسات المتبعة لقياس الأراضي والمباني. وتم التعرض أيضاً لمؤشرات البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

عرض توضيحي

وإضافة إلى ذلك، عقدت الدائرة اجتماعاً في العاصمة البريطانية لندن، بعنوان: «دبي تسير نحو المستقبل» من خلال أمين الترويج العقاري الدولي في بريطانيا «ميداليون أسوسيات»، وسجلت حضوراً كبيراً تخطى العدد المتوقع حيث تراوح ما بين 60 و70 شخصاً. وفي بداية الجلسة تم تقديم عرض توضيحي عام تم التركيز فيه على الأحداث والفعاليات والتطورات المستقبلية التي ستشهدها الإمارة، ومن أبرزها اقتراب إطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.