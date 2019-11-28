«سياحة الشارقة» تعلن معايير تصنيفات المنشآت الفندقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة عن المعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية، تنفيذاً لأحكام القرار رقم 38 لسنة 2019 بشأن تصنيف المنشآت الفندقية في الشارقة، الهادف إلى تنظيم عمل المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لممثلي قطاع الفنادق والضيافة بالإمارة، لمناقشة وشرح معايير التصنيف المحدثة للمنشآت الفندقية وآلية تطبيقها والعمل بها، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتمثلة في تعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الفندقية وتحسين تجربة الزوار والسياح القادمين إلى إمارة الشارقة، باعتبار قطاع السياحة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «يكتسب قطاع الفنادق والضيافة أهمية بالغة باعتباره رافداً أساسياً يعزز القطاع السياحي في الشارقة، حيث ستنعكس التصنيفات الجديدة إيجاباً على أداء المنشآت الفندقية، إلى جانب تحسين مستوى التسهيلات والخدمات المقدمة، وستسهم في تعزيز القطاع الفندقي كونه أحد أبرز مقومات البنى التحتية السياحية للإمارة».

وأضاف المدفع: سيعمل نظام التصنيف الجديد على تطوير قطاع الفنادق والضيافة في الإمارة، حيث يتضمن عدة معايير جديدة تُضاف إلى المعايير الحالية والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جودة وكفاءة خدمات القطاع الفندقي. فقد شهدت إمارة الشارقة ارتفاعاً في أعداد المنشآت الفندقية خلال السنوات الماضية، حيث يصل عدد غرف المنشآت الفندقية المتاحة في الإمارة حالياً إلى 10883 غرفة، تقدم في مجملها أفضل الخدمات وخيارات الإقامة التي تلبي تطلعات الجميع، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن يتم رفد الأسواق السياحية المحلية، بما مجموعه 34 منشأة فندقية؛ أي ما يقارب 5700 غرفة، بمعدل زيادة 50% في عدد الغرف الجديدة».

ويشمل نظام التصنيفات الجديد 5 معايير هي: معيار الحد الأدنى للمعايير الإلزامية التي تعكس الحد الأدنى من توقعات النزيل، ويجب استيفاؤها بالكامل لكل فئة من الفئات المعنية. وتعكس هذه المعايير عادة الحد الأدنى من متطلبات المبنى (الهيكلية) التي يجب على مطوري المشروع أن يضعوها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وبناء مشروع جديد، ومعيار التقييم، الذي يعكس جودة البنية التحتية للفندق، حيث تُركز متطلبات التقييم على جودة الخامات المستخدمة، والصيانة، والمظهر، ومستوى النظافة.كما تم الإعلان عن مؤشر تجربة النزلاء، وهو المتوسط المرجح من نقاط المراجعة عبر الإنترنت.وتم استحداث 7 منتجات خاصة بالفنادق وهي: شروط فندق المطار، وفندق الشاطئ، وفندق فئة خاصة (البوتيك)، وفندق الأعمال، وفندق المدينة، وفندق المؤتمرات، والفندق الملحق به منتجع.