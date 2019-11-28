«جي إف إتش المالية»تطلق منصة «بريتس» التعليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت «جي إف إتش المالية»، أمس، عن إطلاق منصة «بريتس» التعليمية التي تشمل المراحل التعليمية الثلاث، والتي صممت للاستفادة من الفرص القيمة المتوافرة في قطاع التعليم الخاص العالمي الذي تقدر قيمته بتريليون دولار.

واستعداداً لتدشين المنصة، تتأهب كل من جي إف إتش و«بريتس» التعليمية لاستضافة ملتقى رفيع المستوى في مجال التعليم، بحضور كبار الخبراء والمستثمرين في قطاع التعليم على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك في الثاني من ديسمبر 2019 على هامش المؤتمر العالمي السادس والعشرين للصيرفة والتمويل الإسلامي الذي سيقام في البحرين.

مع إطلاق منصة «بريتس» التعليمية، يكون لدى جي إف إتش مجموعة من المدارس التي تشمل المراحل التعليمية الثلاث في منطقة الشرق الأوسط، كما قامت جي إف إتش بتجهيز مجموعة من المعاملات المتميزة الأخرى في هذا المجال، وتخطط لتنفيذ عدد من الاستحواذات خلال الأشهر المقبلة مع أصول بقيمة مبدئية مقدارها 200 مليون دولار أمريكي.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يسرني الإعلان عن إطلاق منصة «بريتس» التعليمية، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتوفير مزيد من القيمة لمستثمرينا ومساهمينا، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي في جودة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي. من المؤكد أن قوة وأهمية الخبراء والشركاء الذين سينضمون إلينا في الملتقى تجسد أهمية الاستثمار في مجال التعليم، ومكانة المجموعة كواحدة من أنشط اللاعبين في الاستثمار في حقوق الملكية الخاصة في قطاع التعليم، مع سجل حافل من الشراكات المتميزة وتحقيق القيمة للمدارس والمستثمرين على حد سواء».

سوف تركز «بريتس» على الاستثمار في المدارس التي يمكن تحسين أدائها من خلال زيادة السعة الاستيعابية لطلابها، وتعزيز النتائج الأكاديمية للطلبة، وهيكلة الرسوم الدراسية لتكون في متناول السوق المتوسطة التي تشهد توسعا سريعا. سوف توفر منصة «بريتس» لمجموعة جي إف إتش ومستثمريها مجموعة من الفرص القوية المدرة للدخل في قطاع التعليم الخاص المأمون المخاطر، كما ستتيح لهم الاستفادة من هذا القطاع الذي ينطوي على فرص نمو عالية مع ضمان تحقيق نتائج مطردة بغض النظر عن التقلبات التي قد تشهدها دورة الاستثمار.