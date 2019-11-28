«اقتصادية الشارقة» تضبط 72941 قطعة مقلدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 72.941 قطعة مقلدة خلال حملة قام بها مفتشو الدائرة في المنطقة الصناعية 18، ضمن الحملات المتواصلة التي تقوم بها الدائرة على مدار العام لحماية أسواق الإمارة، وتنوعت البضائع بين شواحن وملصقات وعلب فارغة تحمل علامات تجارية معروفة إلى جانب سلع مختلفة، وتقدر قيمتها ب 36470 درهماً، حيث جرت مصادرة البضائع فور الوصول إليها وذلك ضمن جهود الدائرة في مراقبة أسواق الإمارة ومكافحة أي ممارسات سلبية مخالفة للقانون وتمس حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك يمثل هدفاً استراتيجياً رئيسياً للدائرة، وأن الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم من خلال الغش التجاري وتضر بحقوق العلامات التجارية والمستهلكين على حد سواء.

وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع بالضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، وأكد أن الدائرة مستمرة بالقيام بهذا الدور الذي يعد في مقدمة اهتماماتها للحفاظ على سلامة أسواق الإمارة.