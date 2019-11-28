الإمارات تترشح مجدداً لعضويةمجلس المنظمة البحرية الدولية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز المراكز البحرية للاستيراد وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، مدعومة بقطاعها البحري الأسرع نمواً في المنطقة.

وتعد الإمارات عضواً فاعلاً في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1981، حيث تلعب منذ ذلك الوقت دوراً مهماً في دعم التعاون الدولي وخدمة التجارة البحرية الدولية وتلتزم الدولة بموجب عضويتها في المنظمة بتعزيز مستوى السلامة والأمن والتحسين والامتثال للمقاييس المعمول بها في المنظمة.

وفازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية عام 2017.. وتسعى إلى إعادة ترشحها ضمن الفئة الثانية «ب» في 2019.

وأدخلت الدولة عدداً من اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية في تشريعاتها الوطنية، وتستعد للترشح مجدداً لانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية واضعة نصب عينيها تعزيز إسهاماتها في قطاع النقل البحري الدولي ورسم ملامح الأنشطة البحرية كافة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخلال العامين الماضيين، شهدت دولة الإمارات قدرا ملحوظا من التطور في قطاعها البحري، بالإضافة إلى زيادة مطردة في عدد أدوات المنظمة البحرية الدولية التي تم التصديق عليها، حيث تحتل المرتبة ال 14 على مستوى العالم في مجال الشحن البحري والأعمال التجارية.

وعززت دولة الإمارات من جهودها لتطوير مساعداتها التي تشمل الملاحة والخدمات الهيدروغرافية والأرصاد الجوية، إضافة إلى خدمات البحث والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ، ومرافق الموانئ، وإجراءات تيسير التجارة، ومناولة البضائع، والأنظمة اللوجستية وتعد السلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية من أولويات دولة الإمارات، حيث تلتزم بالاتفاقيات والمعايير الدولية للمنظمة البحرية الدولية، وحققت نتائج ملحوظة في IMSAS 2016.

وبموجب عضوية الدولة في اتفاقية الرياض «RiyadhbMoU» الرامية إلى تعزيز الأداء في مجال السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، استقبلت في عام 2016 موانئ الإمارات 13507 سفينة في رحلات دولية، ونظمت حملات تفتيش .

ووقعت الإمارات أكثر من 25 اتفاقية تعاون ثنائي في مجال النقل البحري، تعكس التزاما قويا للحكومة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % خلال الفترة 2020-2030 .(وام)