شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة توعوية مجتمعية لحافلة «مصدر» المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إطلاق مبادرة الحافلة المستدامة، والتي تتمثل في تنظيم رحلة توعوية عبر حافلة مستدامة تجوب أنحاء دولة الإمارات، وذلك بهدف تسليط الضوء على أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أكبر التجمعات العالمية المعنية بالاستدامة، والذي يقام في يناير المقبل.

وتنظم هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة «حافلات للصناعة»، وتشمل رحلة الحافلة المستدامة زيارة الإمارات السبع، لتعزيز الوعي بالقضايا المرتبطة بالاستدامة .وسوف تنطلق الحافلة المستدامة ابتداءً من 28 نوفمبر في رحلة تشمل كافة إمارات الدولة، حيث ستمتد زيارتها لكل إمارة على مدى عطلة أسبوعية كاملة (من الخميس إلى السبت).

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