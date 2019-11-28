شكرا لقرائتكم خبر عن «إم جي موتور» تطلق مركبتها الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أزاحت شركة «إم جي موتور» (MG Motor) الستار عن أولى مركباتها الكهربائية 100٪ على الإطلاق في أسواق الشرق الأوسط والمتمثّلة بطراز«MG ZS EV»الجديد كلّياً، وذلك خلال المشاركة في «المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل 2019». وترتكز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) المدمَجة والعصرية على الشعبية الكبيرة التي تتمتّع بها مركبة«MG ZS»في الشرق الأوسط والتي تشهد مبيعات عالية. وتشكّل«MG ZS EV» أول مركبة كهربائية بالكامل من العلامة التجارية بريطانية المنشأ.

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