31 شركة ناشئة تتخرج في المرحلة الثالثة من مسرع «الفينتك هايف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد عيسى كاظم محافظ «مركز دبي المالي العالمي»، أهمية التطور التقني لقطاع الخدمات المالية، وقال: إن الاستثمار في التكنولوجيا المالية بات ضرورة للشركات الراغبة في صيانة استمراريتها. مضيفاً: إن المركز وظف بالفعل استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار ضمن الصندوق الذي أطلقه للاستثمار في التكنولوجيا المالية بواقع 5 ملايين دولار لكل شركة، ولم يستبعد أن يقوم المركز بضخ جزء منها كاستثمارات مباشرة في شركات تكنولوجيا مالية واعدة.

قال كاظم للصحفيين على هامش فعالية «يوم المستثمر» التي نظمها مسرع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» التابع للمركز، أمس في دبي، إن المركز يركز حالياً على المسار القادم عبر الاعتماد على التكنولوجيا المالية؛ لخدمة مستقبل التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي، لما له من أهمية في التأثير المجتمعي للقطاع، إلى جانب التركيز على شركات التكنولوجيا المالية (فينتك).

وأضاف: إنه تم ترخيص 107 شركات في التكنولوجيا المالية حالياً في المركز خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة؛ وذلك منذ بدء برنامج مسرع «الفينتك هايف» قبل 3 سنوات، ما يجعله أكثر القطاعات نمواً داخل المركز.

وكشف عن إجراء المركز مناقشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى، والتي لديها توجه لإنشاء صناديق الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية بصفة عامة، مؤكداً رغبة المركز في توحيد الجهود عبر تأسيس صندوق استثمار ضخم.

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لمسرع «الفينتك هايف»: إن النمو القوي في الطلب يشجع على زيادة عدد البرامج مع تقصير فترة كل برنامج ليتسنى استيعاب عدد أكبر من الطلبات؛ وذلك اعتباراً من العام المقبل. ولفتت إلى أن عدد الشركات التي تخرجت إلى اليوم في برامج المسرع على مدى 3 سنوات وصل إلى 66 شركة.

وأضافت: إن شركات المسرع في برنامجي العامين الماضيين استقطبت استثمارات وصلت قيمتها إلى 75 مليون دولار. أما عن برنامج العام الجاري والشركات التي تخرجت فيه، فقالت: إن اللقاءات مع المستثمرين تتم اليوم، وبعد ذلك تستثمر الشركات الراغبة في الفرص التي تراها مناسبة، مشيرة إلى أن الأرقام عادة لا تتبلور قبل مرور عام.

وأشارت إلى أن الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي بلغ عددها 107 شركات، لافتة إلى أن العديد من الشركات يشتركون في البرنامج فقط ولا يدخلون السوق؛ لكنها لفتت إلى ارتفاع عدد الشركات التي تبقى في السوق المحلي إلى أكثر من 50%، مؤكدة أن مشاركة شركات من المنطقة ترتفع بشكل مطرد عاماً بعد عام.

وتطرقت المزروعي للتطورات على صعيد برنامج تسريع النمو «السكيل أب» الذي أطلقه المركز مؤخراً بغية توفير التمويل اللازم لشركات التكنولوجيا المالية المنافسة للمؤسسات المالية، وقالت: إنه تم الاتفاق مع عدد من المؤسسات الكبرى منها «اتصالات» و«أن أي كابيتال» و«أم إي في بي» وصندوق مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية؛ بحيث تتيح هذه الشركات أمام الشركات الناشئة عرض مشروعها القائم أمام لجنة الاستثمار؛ من أجل الحصول على تمويل، لافتة إلى أن هذا البرنامج مخصص للشركات التي تحتاج إلى تمويل يزيد على 20 مليون دولار.

وأشارت إلى أن «فينتك هايف» اختتمت أول برامج مسرعات التقنية المالية في السعودية؛ حيث خضعت خلالها 10 شركات ناشئة في مجال التقنية المالية لتدريبٍ مكثّف؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والبنك الأهلي التجاري.

وحظيت الدورة الثالثة من برنامج «فينتك هايف» بإقبال واسع؛ إذ استقبلت أكثر من 425 طلب مشاركة، وبالتالي وصل عدد الشركات الناشئة التي يستضيفها البرنامج هذا العام إلى رقم قياسي بلغ 31 شركة، بزيادة نسبتها 42% على الشركات التي استضافتها في 2018 والتي وصل عددها إلى 22 شركة.

ونجح مركز دبي المالي العالمي في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك شركة الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية «إيه إي سي إيه» من سنغافورة؛ وشركة كراود، التي تساعد البنوك على تحسين ولاء العملاء والإنفاق، ومقرها المملكة المتحدة؛ إضافة إلى شركة «ولي» من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعمل على تبسيط عملية الميزانية؛ من خلال تتبع الحسابات المصرفية والفواتير للعملاء.