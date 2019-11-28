شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار دولار ديون طيران «إنديا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تدرس شطب أكثر من نصف ديون شركة الطيران الهندية «إير إنديا» المقدرة بنحو 11 مليار دولار بهدف جذب المستثمرين لشراء الشركة.

وقالت المصادر إن الحكومة تعتزم مطالبة المستثمرين المحتملين بتحمل 300 مليار روبية (4.2 مليار دولار) فقط من ديونها والمضمونة بالطائرات الخاصة بالشركة، في حين ستتحمل الحكومة نحو 500 مليار روبية من ديون شركة الطيران. (د.ب.أ)

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