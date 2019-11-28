«الإمارات دبي الوطني» يُطلق «حساب الوطن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، فعالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني ال 48 في مكاتب البنك بمنطقة ميدان.

واجتمع فريق عمل بنك الإمارات دبي الوطني، وإدارته، لتجديد عهد الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تزامناً مع احتفالاتنا باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، وعام التسامح، نغتنم هذه الفرصة لنُعرب عن عميق امتناننا للرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة للآباء المؤسسين، في بناء مجتمع يحتفي بالتنوع والشمول، ويرحب بالجميع من مختلف مجالات الحياة.

وتزامناً مع حلول اليوم الوطني، أطلق البنك حملة اجتماعية تحت عنوان «حساب الوطن»؛ الحساب غير النقدي الذي يتيح للمشاركين إيداع الأفعال والنوايا والمساهمات الشخصية التي تعبر مجتمعة عن الثروة الحقيقية لدولة الإمارات. ويهدف حساب الوطن إلى توفير أسلوب بسيط وسهل الاستخدام يتيح للسكان التعبير عن محبتهم وولائهم لدولة الإمارات، ويمكن لجميع السكان المشاركة في هذه الحملة عبر مشاركة أفعالهم الخيّرة والإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #حساب_الوطن.