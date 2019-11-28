أكبر طرح سندات دولية للصين يجمع 6 مليارات دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمعت الصين 6 مليارات دولار في أكبر بيع تجريه لسندات سيادية دولية على الإطلاق، مستفيدة من هبوط حاد في تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مصدر بأحد البنوك التي تدير الصفقة إن وزارة المالية باعت السندات على أربع شرائح، حيث تقرر تسعير شريحة الثلاث سنوات عند 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية القياسية، وشريحة الخمس سنوات عند 40 نقطة أساس والعشر سنوات عند 50 نقطة أساس والعشرين عاماً عند 70 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية. تأتي الصفقة بعد صعود السوق هذا العام ما دفع عوائد السندات الدولية لهبوط حاد، وخفض بشكل كبير تكلفة التمويل مقارنة مع الإصدار السابق الذي طرحته الصين لسندات دولارية في أكتوبر 2018.

وحصيلة الستة مليارات دولار تقترب من مثلي الهدف الأصلي، وتجاوز دفتر أوامر اكتتاب، أو الطلب، 20 مليار دولار، بحسب آي.اف.آر خدمة أخبار سوق المال التابعة لرفينيتيف.

وأشارت وزارة المالية الصينية إلى أن تلك الخطوة ستحسن منحنى عائد سنداتها.

وقال بنك الصين في بيان على موقعه الإلكتروني إن الصفقة «ستتيح تسعيراً مرجعياً للشركات الصينية المصدرة للسندات الدولارية». هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أول سنداتها الدولارية في 13 عاما، في صفقة جمعت ملياري دولار، بينما بلغت حصيلة عملية منفصلة في 2018 ثلاثة مليارات دولار.

وباعت الصين أول سندات لها مقومة باليورو خلال 15 عاماً في نوفمبر/ تشرين الثاني، لتجمع 4.4 مليار يورو، ويعتقد المحللون أن الأسواق الأوروبية ستصبح مصدراً أكبر لتمويل الصين في المستقبل. (رويترز)