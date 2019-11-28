«مواصفات» تطلق أول متطلبات المركبات ذاتية القيادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



استعرضت دولة الإمارات أمام تجمع دولي يضم خبراء ومصنعين للمركبات ومراكز بحثية وشركات ومهتمين، المشروع الإماراتي للائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة، وهو مشروع يعد الأول من نوعه عالمياً، وكذا المشروع الإماراتي الخاص بالمركبات الهيدروجينية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي نظمته الهيئة في فندق «جراند حياة دبي».

واستقبلت الهيئة خلال اليوم الثاني من الفعاليات، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واطلع خلال جولة المعرض على أبرز التقنيات المعروضة في صناعة المركبات ووسائل النقل، فيما أشاد بعمق العلاقات السعودية الإماراتية في التنسيق ونقل الخبرات لدعم الاقتصاد في البلدين.

وقال عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الهيئة تحرص على الاستماع إلى آراء الخبراء العالميين، والمنتجين والمصنعين حول العالم، ولاشك أنه في ظل وجودهم في دولة الإمارات والمشاركة في الفعالية الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، كانت الفرصة مهيأة تماماً للتناقش بشأن المشروع والاستماع إلى الخبرات العالمية. واختتمت أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمركبات المستقبل، الذي استمر ليومين في دبي، بتنظيم من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بحضور عالمي لأكثر من 450 مشاركاً من كبار منتجي ومصنعي المركبات حول العالم من 22 دولة، بين مطوري التكنولوجيا، والخبراء، والجهات الحكومية.

وشهد المؤتمر تنفيذ أول تجربة قيادة ذاتية لمركبة ثقيلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في رحلة بين إمارتي أبوظبي ودبي، لمسافة تناهز 140 كيلومتراً وهي أطول تجربة لهذا النوع من المركبات في دولة الإمارات وربما في البلدان المجاورة.