شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم تجدد الضغـوط على الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

حالة من المد والجزر سادت العلاقة بين أسواق الأوراق المالية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام الماضي، شابتها فرص موائمة لكلا الطرفين لتوقع الخطوة التالية للطرف الآخر بشأن أسعار الفائدة، ما مهد الطريق لهدنة باتت هشة، وقد تتعرض الآن للخطر بسبب زيادة ضغوط السوق على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

تشمل الأدلة التي تشير إلى تزايد عدم ارتياح السوق من مماطلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال لا الحصر:

- استمرار معدلات العائد على السندات الحكومية الأمريكية في الانخفاض، حتى دنت فئة السنوات العشر يوم الاثنين من أدنى نقطة سجلتها في أغسطس/آب الماضي.

-تراجع فجوة معدلات العائد بين فئة السنتين و 10 سنوات لمدة تسعة أيام على التوالي، حتى بلغت 14 نقطة أساس، مقارنة مع الارتفاع الأخير البالغ 27 نقطة منذ أسبوعين فقط.

- تراجعت عائدات سندات الخزانة فئة الخمس سنوات مرة أخرى إلى ما دون سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين.

فمن ناحية، كان ضغط السوق المتصاعد هذا تدريجياً، لا سيما عند مقارنته بدورات سابقة، لذلك قد لا تكون له الدرجة نفسها من الأهمية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات في السوق قد حدثت على الرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي أدت إلى زيادة كبيرة في السيولة، بما في ذلك شراء أذون الخزانة والخطوات المتتابعة لتحقيق الاستقرار في سوق إعادة الشراء التي أتاحت مستويات سيولة استثنائية للبنوك. ومن غير المفهوم أيضاً أن انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة - عادةً ما تكون علامة على توقعات السوق بحدوث تباطؤ أو انكماش، بالإضافة إلى عمليات بيع الأسهم - في سياق التطورات الإيجابية في السوق والتطورات الاقتصادية.

من ناحية أخرى سجلت الأسهم الأمريكية أعلى مستويات الأداء يوم الاثنين الماضي، ما كرر تسجيل أرقام قياسية جديدة كما هو الحال في «إس أند بي500» الذي ارتفع بنسبة 9٪ في الربع الحالي الذي بدأ مع بداية الشهر الماضي. وكان أداء أسواق الائتمان جيداً، باستثناء شريحة ذات جودة منخفضة فيما يخص ارتفاع معدلات العائد، حيث يعزى اتساع الهوامش على نطاق واسع إلى شريحة محددة من الشركات.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية المزيد من المؤشرات الجزئية على أن الظروف الاقتصادية في أوروبا قد تكون في تحسن، بما في ذلك التحسن للشهر الثالث على التوالي في مؤشر موديز الخاص بثقة قطاع الأعمال في ألمانيا، القوة الاقتصادية التي تعتبر محرك اقتصاد المنطقة. يضاف ذلك إلى المؤشرات الاقتصادية المريحة المرتبطة بالانتعاش المستمر في سوق العمل الأمريكي، وتخفيف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وموسم أرباح الشركات القوي للفصل الثالث.

تسلط مثل هذه الحيوية الضوء على التباين الذي بدأ يتراكم بين الديناميات الاقتصادية على المدى القصير، والتطورات السوقية الداعمة، وبين الآفاق متوسطة الأجل الأكثر غموضاً والتي تتجاوز بكثير حدود الانتعاش في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال هشاً، وضرورات الفصل الذي لابد منه بين أسعار الأصول و أساسيات الاقتصاد.

وفي غياب مزيد من الوضوح حول هذا التباين الأساسي، يظل التحدي الذي يواجهه المستثمرون هو البحث عن الطريقة المثلى للحفاظ على التركيز على القطاعات النشطة على المدى القصير، مع زيادة مرونة محافظهم بحيث تكفل التنقل الآمن في حالة عدم اليقين على المدى الطويل. وحسب ما يسعني توقعه حالياً، يشمل ذلك تعديلات المحافظ تدريجياً - أي زيادة نسب المخصصات للأصول عالية الجودة والتي تضاعفت أهميتها بسبب التطورات الأخيرة في السوق والتطورات الاقتصادية.

أما بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، فأعتقد أن المسؤولين هناك يأملون في أن تمتنع الأسواق عن ممارسة ضغوط لا مبرر لها مرة أخرى لإجراء المزيد من التخفيضات. فآخر ما يريده الاحتياطي الفيدرالي، أو أي بنك مركزي، هو أن يتم وضعه في موقف مواجهة الخسارة أياً كانت الظروف، أي أن يستوعب الأسواق بخفض أسعار الفائدة على الرغم من أن الاقتصاد لا يحتاج لخفضها وقد لا يستفيد منها فعلياً؛ أو مقاومة ضغوط السوق والمجازفة بتعرض الأسهم لموجات بيع يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»