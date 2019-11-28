شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : 74% من محبى السفر بمفردهم "بنات" لنشر تجاربهن على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث حديث أجرته كوليرز إنترناشيونال الشريك الرسمى للأبحاث لمعرض سوق السفر العربى، نمو سياحة السفر الفردى وسياحة السيدات، حيث ارتفع البحث عن باقات السفر الفردى بنسبة 17.4% عام 2018 مقارنةً بعام 2017.

وتشير البيانات التى نشرتها كوليرز إلى أن 58% من جيل الألفية لديهم شغف تجاه السياحة الفردية، مقابل 47% لجيل الطفرة السكانية، ومن المثير للاهتمام أن نحو 74% من محبى السفر الفردى هم من الإناث الذين يفضلن السفر بمفردهن ونشر تجاربهن وقصصهن على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما تطبيق إنستجرام الذى يعد مصدر إلهام لهذا النوع من الرحلات فى الوقت الراهن.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربى فى الشرق الأوسط: "تستحوذ السيدات على حوالي 40% من الثروة العالمية، وهو ما ساهم بشكلٍ كبير فى تحفيز المزيد منهن على السفر بمفردهن فى السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار، تميل المسافرات إلى اختيار وجهات السفر على أساس خوض المغامرة والتعرف على ثقافات جديدة والاسترخاء والطهي، وكذلك زيارة الوجهات كجزء من البرامج التطوعية أو بهدف تعلم مهارات جديدة".

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وفى سياقٍ متصل، أشار البحث إلى أن السياحة البيئية والصحية فضلاً عن سياحة المغامرات والسياحة الزراعية اتجاهات ناشئة أيضاً في قطاع الضيافة لاسيما بين الأفراد المهتمين بالبيئة، وحسب كوليرز، فإن نحو 70% من المسافرين حول العالم يفضلون الحجز والإقامة في أماكن صديقة للبيئة، مع استعداد ما يقرب 52% منهم لتغيير سلوكهم في العطلات بما يتناسب مع الاستدامة.

وأكد البحث أن المسافرون باتوا أكثر انسجاماً مع التأثير البيئى للسياحة، وأصبحوا يبحثون عن وجهات توفر لهم أماكن "إقامة مستدامة" إن جاز التعبير وتجارب جديدة مثل التخييم الفاخر وهو شكل من أشكال التخييم يجمع بين المكونات التقليدية مع مرافق وأماكن إقامة أكثر فخامة.