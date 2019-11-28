شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل من بريطانيا: مهمتنا عودة الانضباط للسكك الحديدية والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، إنه يهتم بالمشاركة فى المنتديات وعقد اللقاءات مع مسؤولى وشركات قطاع النقل العالمية لدعم تطوير السكك الحديدية فى مصر، ومنها اللقاء مع شركة بومباردييه فى مدينة دربى الانجليزية، لافتا إلى محاور خطته لتطوير قطاع النقل وتشمل الاهتمام بالعنصر البشرى والتأمين والصيانة وقوة إجراءات السيطرة على مرفق السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل، خلال زيارة واجتماع مع مسئولى شركة بومباردييه لصناعة القطارات فى مدينة دربى الانجليزية، شارك فيها محرر ”الخليج 365”، أن ملامح الخطة المستقبلية فى السكة الحديد والمترو تؤكد على أهمية عودة الانضباط، ومحاسبة المقصر، وتوعية الركاب بالحقوق والواجبات.

وأكد وزير النقل، أن المرحلة العاجلة لخطة تطوير السكك الحديدية فى مصر، تشمل دعم إجراءات الأمن والسلامة فى محطات القطار وعربات القطارات وورش الصيانة، وتدريب العمال والموظفين، وإنشاء معهد فنى للسكك الحديدية لافتا إلى أن الراكب بدأ يستعيد ثقته فى مرفق السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أن مصر تمتلك نحو 800 جرار فى مرفق السكك الحديدية، نصفها لا يعمل ويحتاج إلى الصيانة، مشيرا إلى أهمية العمل دعم عناصر الصيانة وقطع الغيار والتدريب بالشراكة مع المؤسسات الصناعية العالمية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أن يستخدم 4 ملايين راكب يوميا على المدى الطويل مرفق السكك الحديدية من مليون راكب يوميا فى الوقت الحالى.

وحضر الزيارة واللقاء، طارق عادل، سفير مصر فى بريطانيا، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وعدد من مسئولى الشركات البريطانية.

وبدأت اليوم الأربعاء، فعاليات بعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، برئاسة المهندس خالد نصير، بندوة حول التعليم، تستضيفها جامعة "كوفنترى" البريطانية، وزيارة أخرى إلى مصانع شركة "بومباردييه" المسؤولة عن تصنيع قطارات العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، التى ستتسلمها مصر خلال الفترة المقبلة.

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وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

ويشارك فى فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية فى شركة فودافون مصر، وأحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير مصر" وجمال صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة POD و40 شركة تعمل فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن.