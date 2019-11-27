شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض أدنى 17 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مع عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة والإقبال على أسواق الأسهم والدولار.



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثالث فيما سجلت القراءة الأولى نموا بنسبة 1.9%.



ولا تزال الأسواق في انتظار الإعلان عن موعد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 16.92 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.065 دولار وأقل سعر عند 16.875 دولار.



وسوف تغلق أسواق المال في الولايات المتحدة غدا الخميس للاحتفال بعيد الشكر، بينما ستشهد وول ستريت يوم الجمعة جلسة مختصرة.