شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مع اقتراب الانتخابات المبكرة في المملكة المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مدعوما بالتكهنات التي تشير إلى فوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الانتخابات العامة المبكرة.



ويعول مؤيدو "بريكست" على فوز "جونسون" بأغلبية المقاعد في البرلمان خلال الانتخابات المبكرة المزمع انعقادها في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.

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وأكد "جونسون" في مناظرة مع زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" على أن أولويات حكومته تنفيذ "بريكست" في موعده في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني المقبل.



وأشار إلى أن الشعب البريطاني سئم عدم اليقين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يدفعه لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي للتركيز على أمور أخرى كتحسين أحوال المواطنين والاقتصاد المتضرر من الشكوك حول "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2907، وسجل أعلى سعر عند 1.2916 وأقل سعر عند 1.2827.