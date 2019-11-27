شكرا لقرائتكم خبر عن 32.57 مليار ريال اكتتاب الأفراد في «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو 32.57 مليار ريال (8.7 مليار دولار)، اليوم الأربعاء، حسبما قاله مدير الاكتتاب سامبا كابيتال. ويخطط عملاق النفط لبيع 1.5 بالمائة من الشركة بما يعادل نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريالا، مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

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