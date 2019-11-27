شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 1% بعد زيادة المخزون الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 45 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 63.82 دولارا للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 57.80 دولار للبرميل.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع تسجيل الإنتاج مستوى قياسياً مرتفعاً عند 12.9 مليون برميل يومياً وتباطؤ استهلاك مصافي التكرير.
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