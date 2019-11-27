كيف يرى المواطنون طرح أسهم الشركة العملاقة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أكد غالبية المواطنين المشاركين في استطلاع للرأي أن طرح أسهم الشركة العملاقة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام سيدعم الاقتصاد السعودي. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام ونشر نتائجه أمس أنه شاركت في الاستطلاع عينة عشوائية شملت 2097 مواطنا من مختلف المناطق، نسبة الذكور منهم 53% والإناث 47%. ونفذ خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية. نتيجة الاستطلاع 23 % ليس لديهم معرفة بموضوع الاكتتاب

5 % لا يعتقدون أن الطرح سيدعم الاقتصاد

72 % يعتقدون أن طرح أسهم أرامكو سيدعم الاقتصاد



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