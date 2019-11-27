شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء للتنمية تعلن تمديد مذكرة تفاهم الاستحواذ على شركة السلام الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شركة الأحساء للتنمية، عن تمديد مذكرة تفاهم اتفاقية الاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية.
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