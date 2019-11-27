شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء للتنمية تعلن تمديد مذكرة تفاهم الاستحواذ على شركة السلام الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شركة الأحساء للتنمية، عن تمديد مذكرة تفاهم اتفاقية الاستحواذ على شركة غير مدرجة شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية. Advertisements وأوضحت الشركة، فى بيان لبورصة السعودية ، أنه تم تمديد مدة مذكرة التفاهم الملزمة للشراء لفترة 93 يوم إضافية حتى تاريخ 28 فبراير 2020، لغرض استكمال وثائق الصفقة لشراء 100% من شركة السلام للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم بسعر إصدار متفق عليه للسهم 10.108333 ريال سعودي، ويرتفع رأس مال شركة الاحساء قبل الزيادة 490 مليون ريال سعودي وعدد الأسهم قبل الزيادة 49 مليون سهم، لتصبج الأسهم الجديدة المصدرة 24,732,069 سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة 73.73 مليون سهم، وتبلغ نسبة الملاك الجدد في الشركة 33.54%.

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